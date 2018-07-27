HABER

Açıköğretim üç ders sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

Açıköğretim üç ders sınav sonuçları açıklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin üç ders sınavı sonuçları açıklandı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurduMeteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu
Turgutlu sağanağa teslim (2)Turgutlu sağanağa teslim (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim Eskişehir sınav sonuç Üç ders

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Dolmabahçe'de bir kez daha yol çöktü

Dolmabahçe'de bir kez daha yol çöktü

CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.