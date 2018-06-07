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Açıkta bırakılan kablolar tehlike saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki sitede, aydınlatma direklerinin kapatılmayan alt bölümündeki elektrik kablolarını ısıran kedi, akıma kapılarak, telef oldu.

Açıkta bırakılan kablolar tehlike saçıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki sitede, aydınlatma direklerinin kapatılmayan alt bölümündeki elektrik kablolarını ısıran kedi, akıma kapılarak, telef oldu.
Olay, Karşıyaka'da 20 blok ve 88 villanın bulunduğu Mavişehir Sitesi'nin 2'nci etabında meydana geldi. Site içinde uyarılara karşın uzun süredir kapatılmadığı ileri sürülen aydınlatma direklerinin kablolarını ısıran kedi, akıma kapılıp, telef oldu. Açıkta bırakılan elektrik kablolarının sadece hayvanlar için değil, çocuklar için de büyük risk oluşturduğunu kaydeden site sakinlerinden Banu Pirinçcioğlu, "Site yönetimi bugün bir cinayet işledi. Maalesef aylardır defalarca uyarılmasına rağmen kapatılmayan elektrik kabloları, bu kediyi öldürdü. Resimdeki kedi poz vermiyor, çarpılıp, kaldı" dedi.
'HAYVAN SEVİLMEYEN SİTEDE YAŞIYORUZ'
Bunun, büyük ihmal olduğunu ve altında hayvan düşmanlığının yattığını savunan Pirinçcioğlu, sitede yaşayan bazı hayvanseverler olarak birkaç kediye baktıklarını belirtip, şöyle konuştu:
"Ne yazık ki hayvan sevilmeyen bir sitede yaşıyoruz. Bizim kavgamız, ısrarımız olmasa kedilerin, köpeklerin barınması mümkün değil. Aydınlatma direklerinin altında bir bölüm var ve içinden elektrik kabloları çıkıyor. Normalde üzerinin kapaklarla kapatılması lazım. Benim köpeğim de site içinde gezinirken, her seferinde merak edip, bakmak istiyor. Ben tasmasından çekiyorum. Muhtemelen bu kedi de ağzını sokmuş ve ölmüş. Bu büyük bir ihmal."
2 bin 877 dairenin bulunduğu sitenin giderleri için yüksek miktarda aidat ödediklerini kaydeden Banu Pirinçcioğlu, elektrik iletimiyle ilgili bütün bakımın site yönetimine ait olduğunu belirterek, güvenliğin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Olayın ardından site yönetiminin, direklerin etrafına şerit çektiğini ve bazılarını kapakla bağladığını anlatan Pirinçcioğlu, önlemlerin yetersiz olduğunu savundu.
SİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Site yönetiminden yapılan açıklamada ise kedinin teli dişleyerek, kabloları açığa çıkardığı bildirildi. Direklerde birine zarar verebilecek kadar yüksek voltajda elektriğin bulunmadığı öne sürülerek, bundan sonrası için teknik servise gerekli talimatın verilip, daha sıkı önlemler alındığı açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Açıkta bırakılan kablolar tehlike saçıyorAçıkta bırakılan kablolar tehlike saçıyorAçıkta bırakılan kablolar tehlike saçıyorAçıkta bırakılan kablolar tehlike saçıyor

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