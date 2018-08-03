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Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da askeri bir helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopterin bölgeye indiğini gören köylüler hemen olay yerine akın etti. Olumsuz bir durum olmadığını gören köylüler, askerlere yer sofrası kurup ziyafet çekti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Alanyurt Köyü sınırlarında askeri bir helikopter teknik bir aksaklık nedeniyle acil iniş yaptı.

Helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkı ilk olarak olumsuz bir durum olup olmadığını görmek amacıyla bölgeye gitti.

YER SOFRASI KURUP ZİYAFET ÇEKTİLER

Askeri helikopteri gören köy halkı, misafirperverlik örneği göstererek görenleri duygulandıracak bir davranışa imza attı.

Askerlerin durumunun iyi olduğunu gören vatandaşlar, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle hemen bir sofra kurdu.

Getirilen yiyecekleri yiyen vatandaşlarla birlikte yer sofrasında yiyen askeri personellerin görüntüsü yürekleri ısıttı.

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Afyonkarahisar helikopter acil iniş askeri

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