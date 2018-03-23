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Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

Erzincan genelinde sunulan Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyon toplantısı gerçekleşti.Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Dr.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan genelinde sunulan Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyon toplantısı gerçekleşti.
Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Babürşah Taşlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Asuman Tezel’in yanı sıra ilçe Hastanelerin başhekimleri katıldı.
Toplantıda Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kararlar alındı.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

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