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Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Düzce'de dehşete düşüren olay! Önce bıçaklandı, sonra sedyede kurşunlandı... Kavgada bıçakla yaraladıkları şahsı takip eden zanlılar, ambulansı takip edip yaralı sedyeyle indirilirken bu kez silahla ateş açtı. 6 kişinin yaralandığı olayda 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan 1 kişinin hastaneye getirilmesiyle iki grup arasında, acil servis önünde kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kaynaşlı'da meydana geldi. İlçede eğlence mekanı işleten bir grup ile başka bir grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada M.D. bıçakla yaralandı. Yaralı M.D., sağlık ekibi tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Bu sırada, karşı grup, araçlarla hastane önüne gelip, bıçakla yaralanan kişiye tabancalarla ateş etmeye başladı. M.D.'nin yakınları da gruba tabancalarla ateş açarak, karşılık verdi. Silahlı kavgada U.T., A.B., Ö.T. ve M.B. yaralandı. Bıçaklanan M.D. ise kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. M.D.'nin yakını A.A. da üzerinden otomobille geçilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavgaya karışanlarla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltıların olduğu belirtilirken, ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kavga sırasında, saldırganların silahlarından çıkan mermiler, Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bulunan hastane polisi kulübesine ve acil servisin camlarına isabet etti. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Düzce Acil Servis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yahu Bu AKP ne hale getirdi bu milleti.Kimse kanun tanımıyor.AKP kendisi için "6 aylığına"makul şüphe yi kaldırıp sonra tekrar getirirse ve kişilerin silahlanmasına göz yumarsa,içeri siyasileri sokar ,gerçek suçlular dışarıda olursa ,olacağı durum vahim olur.
hep olduk polat alemdar,
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