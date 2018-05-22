ACİL SERVİS ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRGANIN GELİŞ VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı. Saldırganın acil servis önüne gelişi ve cinayetin ardından kaçışı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu saldırganın cinayetin ardından yürüyerek geldiği, cinayetin ardından da koşarak uzaklaştığı görülüyor. Saldırgan ayrıca, kaçarken bir cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kapüşonlu saldırganın yürüyerek gelişi

-Cinayetin ardından koşarak uzaklaşması

Cep telefonu kamerasından kaçarken görüntüleri

