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Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Doktora şiddet dinmiyor. Bu kez da Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde, hasta yakınları Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık'ı döverek hastanelik etti. Işık, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 gün önce Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Bir hasta ve yakını, acil servise müracaat ederek üroloji hekimine tedavi olmak istediğini söyledi. Görevli Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık'ın, hastayı muayene etmek isteyip ona göre üroloji uzmanına danışacağını belirtmesi üzerine, hasta muayeneyi reddedip küfürler ederek olay çıkardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Darp edilen Dr. Mazlum Işık, aldığı darbeler sonucu bulantı ve kusma şikayetleri üzerine aynı hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırılarak müşahede altına alındı. Doktora saldırıda bulunan E.G. ve N.Y. isimli şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Yaşanan şiddet olayına ilişkin Adana Tabip Odasında bir araya gelen Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyesi Dr. Muhsin İnal, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde göz göre göre şiddet vakası yaşandığını, hekime şiddeti şiddetle kınadıklarını, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bakın bunlara en güzel ceza ÖMÜR BOYU SOSYAL GUVENLİK SİSTEMİNDEN ÇIKARTMAKTIR! Çıkartacaksın abi versin kendi parasını özel hastaneye gitsin bu saaatten sonra 1 baş ağrısına 3-5 bin lira ödesin göreyim sonra onu
BÜTÜN BU OLAYLARDAN NE ANLIYORUZ. KİMSE BU AKP NİN FETÖYLE BİRLİKTE ASKERLER İÇERİ ALMAK İÇİN TOPLADIĞI AYAK TAKIMINDA ESMER POLSİLEİR VE POLİS TESKİLATINI CİDDİYE ALMIYOR BURADAN ACIK ACIK ANLAŞILAN BU SADECE NAMUSLU AHLAKLI ( AKP Lİ OLMAYANLAR KANUN KURAL BİLİYOR DİĞER AKP LİLER KENDİ AKP Lİ ESMER POLSİLERİ TAKMİYOR NASILSA BUNLARDA BİZDEN BİİZM GİBİ AVANTACI KANUN TANIYAN LAR HANI DERLER YA İT İTİ ISIRMAZ O HESAP POLİSLERİ KİMSE TAKMIYOR BELLİKİ .ZİRA BU ESMER POLSİLERİ CDDİYE ALSALAR BU KADAR TECAVÜZ ADAM ÖLDÜRMA OLURMU OLMAZ
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