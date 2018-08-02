Acil serviste kadın güvenlik görevlisine darp

Çankırı Devlet Hastanesinde kadın güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
İddiaya göre, 30 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınları yoğunluk oluşturdu.
Güvenlik görevlisi M.Ç, hasta yakınlarının dışarı çıkmalarını istedi.
Bunun üzerine bazı hasta yakınları güvenlik görevlisi M.Ç. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede kadın güvenlik görevlisi M.Ç, hasta yakınlarınca darbedildi.
Güvenlik görevlisi, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Darp anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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