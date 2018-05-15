Acılar milli yasla paylaşılıyor

Bazen terör saldırıları bazen de iş kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların acısını paylaşmak üzere birçok defa milli yas ilan edilen Türkiye'de, son olarak İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için üç günlük yas tutulacak.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılanlardan, yaklaşık 60 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 binden fazla Filistinliyi yaraladı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu konu da gündeme geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak ve şehitleri saygıyla anmak için üç gün süreyle yas ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye'de milli yas ilan prosedürü, Türk Bayrağı Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük tarafından belirleniyor. İlgili yasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yılı olan 10 Kasım günleri haricinde Türk bayrağının yarıya çekileceği halleri belirleme yetkisini Başbakanlığa veriyor.