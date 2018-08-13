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'Acıların kadını Bergen' unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir grup arabesk müzik dinleyicisi, yüzüne kezzap atan eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 sabahı kurşunlanarak öldürülen 'Acıların Kadını Bergen'i, ölümünün 29'uncu yıldönümünde dualarla andı.

'Acıların kadını Bergen' unutulmadı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bir grup arabesk müzik dinleyicisi, yüzüne kezzap atan eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 sabahı kurşunlanarak öldürülen 'Acıların Kadını Bergen'i, ölümünün 29'uncu yıldönümünde dualarla andı. Grup, bindiği dolmuş şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan'ı da unutmadı.
Sabahın erken saatlerinde Bergen'in Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen Kutlay Akoğlu, Hasan Ayaz ve Yusuf Balcı, 'Acıların Kadını' için dua etti. Mezardaki çiçekleri de sulayan Bergen hayranlarından Yusuf Balcı, "Yaşadığı acıları, çektiği çileleri okuduğu şarkılara nakşetmiş bir insan. Yaşımız genç olsa da onun şarkıları bizi derinden etkiliyor. 'Kurtar Yarab, Garibin Çilesi Mezarda Biter ve Olmaz Olsun Böyle Dünya' gibi parçaları, bizlere bıraktığı en büyük eserlerden. Eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldı, bir gözü tamamen kör oldu ve gözünü saçıyla kapattı. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun" dedi.
Bir başka Bergen hayranı Kutlay Akoğlu ise şunları söyledi:
"Yaşadığı sıkıntıları yazdığı şarkılardan da anlayabiliyoruz. Kocası tarafından yüzüne kezzap dökülen, darp edilen ve en son kurşunlanarak katledilen Bergen'i rahmetle anıyoruz. Bindiği minibüste vahşice katledilen Özgecan Arslan'la da aynı kabirde yatıyorlar. Özgecan'ı da rahmetle anıyoruz. Tüm kadına şiddet olaylarını buradan kınıyoruz."
Bergen'i öldüren ve bir süre hapis yattıktan sonra çıkan Halis Serbest, geçtiğimiz günlerde erkek çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Bergen hayranları, 11 Şubat 2015'te Tarsus'ta bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülen ve aynı mezarlıktaki Özgecan Arslan'ın mezarını da ziyaret ederek dua etti.

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'Acıların kadını Bergen' unutulmadı'Acıların kadını Bergen' unutulmadı'Acıların kadını Bergen' unutulmadı'Acıların kadını Bergen' unutulmadı

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