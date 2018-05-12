ERZİNCAN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Eskiden neydi, bir tane mekan bitse, onu birkaç kere açarlardı şimdi bitmiş açmaya sıra gelmiyor. Sadece sağlık alanında bitirdiğimiz, açılmak için bir yıldır sıra bekleyen tesisimiz var." dedi.

Bakan Demircan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Erzincan'daki Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen "76 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım önderliğinde 16 yıllık süreçte çok şeyin yapıldığını söyledi.

Bu sürecin başladığı ve geldiği nokta kıyaslandığında dünyaya örnek teşkil edecek mesafeler katettiklerini ifade eden Demircan, şöyle konuştu:

"Sadece sağlık mı hayır, diğer alanlarda da bir çok mesafeler katettik. Bu gün neyin açılışını yapıyoruz, 76 eserin açılışını yapıyoruz. Eskiden neydi, bir tane mekan bitse, onu birkaç kere açarlardı şimdi bitmiş açmaya sıra gelmiyor. Sadece sağlık alanında bitirdiğimiz, açılmak için bir yıldır sıra bekleyen tesisimiz var. 84 tane açılmayı bekleyen tesisimiz var. Onları da yakın zamanda açacağız inşallah."