DİLARA ZENGİN - Dünya genelinde faaliyet gösteren 30 bine yakın gıda bankası, israfın azaltılmasına ve açlıkla mücadeleye katkı sunarken, Türkiye'de de sistem sayesinde yaklaşık 24 bin kişiye ulaşıldı, 500 ton ürün kurtarılıp yoksulluk sınırı altında yaşayanlarla paylaşıldı. Küresel Gıda Bankacılığı Ağı'nın Türkiye ağı olan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Kurucu Başkanı Hasan Serhan Süzer, her yıl 1-7 Haziran'da kutlanan Açlıkla Mücadele Haftası'nda gıda bankacılığına yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Gıda Bankacılığı fikrinin 1967'de Amerika’da doğduğunu anlatan Süzer, söz konusu oluşumun israfa gidecek gıda, giysi, temizlik ve hijyen ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum örgütlenmesi olduğunu söyledi. Süzer, firmalar ve kişilerin gıda, giysi ve temizlik ürünlerini bu bankaya yatırdığını, ihtiyacı olanların da bu ürünleri bankadan çektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bugün dünyada üretilen gıdanın 3'te 1'i israf ediliyor yani 1,3 milyar ton gıda her yıl çöpe giderken 815 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Aslında israf edilen gıdaların sadece 4'te 1'ini kurtardığımızda, dünyada açlık sorunu kalmıyor. Gıda bankacılığı bu iki sorunun çözümü için çalışmalar yürütüyor. Bugün dünyada 30 bine yakın gıda bankası, 6,5 milyon kişiye 540 bin ton gıda dağıtıyor."

İsraf edilen gıdaların 3,3 milyon ton karbon salınımına da neden olduğuna işaret eden Süzer, gıda bankacılığının kurtardığı gıdalarla "gezegen"in yükünü de azalttığını dile getirdi. - "İsrafa geniş çapta çözüm olmaya çalışıyoruz" Süzer, gıda bankacılığının tüm dünyada açıkla mücadelede bir araç olarak kullanıldığının altını çizerek, "Türkiye'de açlık sınırı altında yaşayan az insan var ama yoksulluk sınırı altında yaşayan 30 milyon civarında insan bulunmakta. Bir yandan da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir gıda israfı var. Bir yerde israfı engelleyerek diğer tarafta ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliriz diye düşündük. Bu amaçla gıda sektörünü bilen arkadaşlarla 2010'da Gıda Bankacılığı Derneğini kurduk." dedi. Yeni kurulan gıda bankalarına da danışmanlık verdiklerini ve bağışlar yaptıklarını anlatan Süzer, 2014'te model değişikliğine gittiklerini, kişilere temel ihtiyaçlarını ulaştırırken bir yandan da onları istihdama kazandırarak gıda bankalarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak entegre bir model kurguladıklarını ve Temel İhtiyaç Derneği adını aldıklarını dile getirdi.

Süzer, derneğin yeni modeli doğrultusunda ilk Destek Market'ini 2015'te İstanbul Maltepe'de açtığını hatırlatarak, "Aynı dönemde istihdam programımızı da başlattık. Eylül 2017'de de İstanbul Bağcılar ilçesinde ikinci Destek Market’i açtık. Türkiye’nin genelinde israfı önlemek için bir e-platform olan Destek Bulutu'nu da yakın zamanda hayata geçirdik. Bu platformla da Türkiye genelinde gıda bankacılığı sistemine bağış yapmak isteyen kurumlarla ağımızdaki diğer gıda bankaları bir araya getirerek, gıda bankacılığının çatı kuruluşu olarak israfa geniş çapta çözüm olmaya çalışıyoruz." diye konuştu. - "Türkiye'de gıda bankalarına çok ihtiyacımız var" Süzer, Türkiye'de en çok israf edilen gıda ürünlerinin sebze, meyve ve ekmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de her yıl 6 milyon adet ekmek çöpe gidiyor. Yaş meyve ve sebzedeki kayıp 16 milyar liraya ulaşmış durumda. İsrafın yüzde 39'u üreticiler, yüzde 5'i perakendeciler, yüzde 14'ü ise catering sektöründe gerçekleşiyor. Türkiye nüfusunun yüzde 14'ü, yani 13 milyon insanımızın ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tam da bu nedenle Türkiye’de gıda bankalarına çok ihtiyacımız var. TİDER Destek Marketlerinde bugüne kadar yaklaşık 24 bin kişiye ulaşıldı. 500 tona yakın ürün de kurtarılıp, yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerle paylaşıldı. Kurtarılan bu ürünlerin ekonomik maliyeti ise 6 milyon lira olarak hesaplandı."