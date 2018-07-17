Acun Ilıcalı'nın lüks yatı arızalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tura çıkmak üzereyken makine arızası veren marinada demirli lüks yatı bakıma alındı.
Ilıca'ya ait Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli "Survivor" isimli milyon dolarlık yatta, ilk belirlemelere göre makine dairesinde arıza meydana geldi.
Marina görevlilerince güvenli bir şekilde kıyıya çekilen yat, bakıma alındı.
Marinadan alınan bilgiye göre, yatta basit bir makine hatası oluştuğu ve bakım için karaya çekildiği ifade edildi.
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