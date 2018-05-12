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Ad ve soyad düzeltilmesi kararlarının uygulanması seçim sonrasına ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasının seçim sonrasına kadar ertelendiğini açıkladı.

ANKARA ,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasının seçim sonrasına kadar ertelendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listelerinin bugün askıdan ineceğini hatırlattı. Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları amacıyla 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanuna eklenen geçici 8' inci madde ile sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasının seçim sonrasına kadar ertelendiğini bildirdi.

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