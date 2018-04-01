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Ada seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi öğrenildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, ugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe’den 15.00 ile 20.00 seferleriyle, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan Geyikli’den Bozcaada’ya saat 11.00 seferleri iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada-Kabatepe arasında saat 15.00 ve 19.00’da, Kabatepe-Gökçeada arasında ise saat 17.00 ve 21.00’de ek sefer yapılacak.
Çanakkale Boğazı’nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor.

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