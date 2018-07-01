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ADA YOLUNDA DENİZDE KAYBOLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 22:08 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisinin kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Serkan Kuloğlu(27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kuloğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi. Yaklaşık 4 saattir Kuloğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Kuloğlu'nun yakını Sedat Erdoğan, “Tekne su alıyormuş. Karısıyla, çocuğuyla beraber adalara gitmek istiyor. Ne hikmetse denize atlıyor kendisi teknenin nereden su aldığını anlamak için herhalde. O arada sudan çıkamıyor. Karısına 'ip at bana' diyor. Karısı ipi atıyor ama kendisi tutamıyor. Sonra can simidi atıyor ama çocuk yetişemiyor. Sanki dipten birisi onu çekiyor gibi kaybolup gidiyor suyun içinde. Eşi can yeleği giyip suya atlamak istemiş ama o 'atlama, Ünal abiyi ara, tekneyle bizi kurtarırlar' demiş. Eşi ve çocuğu teknede kalıyor. Tekne batmıyor. Tekneden atlamasa belki de hiçbir şey olmayacaktı." dedi.

Bu arada, Serkan Kuloğulu'nun tekneyi 10 gün önce Karamürsel'den getirdiği öğrenildi.

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