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Ada'da 1 Mayıs kutlamasında Türk ve Rumlar 'barış' sloganları attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

KIBRIS'ta Türkler ve Rumlar, Lefkoşa'da ara bölgede bulunan Taksim Sahası'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı birlikte kutladı.

Ada'da 1 Mayıs kutlamasında Türk ve Rumlar 'barış' sloganları attı

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS'ta Türkler ve Rumlar, Lefkoşa'da ara bölgede bulunan Taksim Sahası'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı birlikte kutladı. Ara bölgeye Kuzey ve Güney'den toplanarak gelen yaklaşık 3 bin Türk ve Rum, 'Kıbrıs'ta barış engellenemez', 'Barış hemen şimdi' sloganları attı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi Ada'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Rum kesiminde 'barış' sloganları ile kutlandı. Ara bölgedeki kutlamalara Türk ve Rum kesiminden siyasetçiler, sendikacılar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen mitingte yapılan ortak açıklamada, "1 Mayıs'ın ortak kutlanması nedeniyle yeniden bir tarih yazıldığı" savunuldu. Açıklamada, "Kıbrıs sorunun bir an önce çözülmesi" çağrısı yapıldı. Burada toplanan yaklaşık 3 bin Türk ve Rum, 'Kıbrıs'ta barış engellenemez', 'Barış hemen şimdi' sloganları attı. Etkinlik, Rum ve Türk şarkıcılarının ortak konserlerinin ardından sona erdi.
Bu arada ara bölgeye giriş yapan KKTC'de okuyan bir grup öğrenci de, terörist başı Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar attı, halaylar çekti.

Ada'da 1 Mayıs kutlamasında Türk ve Rumlar 'barış' sloganları attıAda'da 1 Mayıs kutlamasında Türk ve Rumlar 'barış' sloganları attıAda'da 1 Mayıs kutlamasında Türk ve Rumlar 'barış' sloganları attı

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