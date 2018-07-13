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Adada mahsur kalan kaçaklar için kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 yabancı uyrukluyu kurtarmak için operasyon başlatıldı

İZMİR (AA) - Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.

Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.

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Boğaz Adası kurtarma operasyonu sahil güvenlik komutanlığı

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