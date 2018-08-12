Adalar açıklarında yat yangını

İSTANBUL (AA) - Adalar açıklarında çıkan yangında hasar gören "Ziya Eren" adlı yat, Pendik sahiline çekildi.
Alınan bilgiye göre, "Ziya Eren" adlı yatta, Adalar açıklarında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kıyı Emniyeti-5" ve "Kız Kulesi" römorkörü bölgeye sevk edildi.
Yat, yangının söndürülmesinin ardından Pendik sahiline çekildi. Yatta bulunan 3 kişi de güvenli şekilde sahile ulaştırıldı.
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