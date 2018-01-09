Adalar-Beşiktaş seferleri yeniden başlayacak

İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci oturumunda, Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati'nin verdiği soru önergesi üzerine, 1 Ocak'tan itibaren sona erdirilen Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

İBB CHP meclis üyeleri Kevork Hılkati, Esin Hacıalioğlu, Hasan Tapan, Muzaffer Şahin ve Ümit Yurdakul tarafından verilen önergede, "Sadece yaz aylarında hizmete sokulan deniz otobüsü seferleri, kış aylarında azaltılan tüm seferler ve Martı projesi sebebiyle Kabataş'tan Beşiktaş'a yönlendirilen Şehir Hatları Beşiktaş seferi yaz-kış aylarında da hizmet vermeye devam edecek mi?" diye soruldu.

"SEFERLER EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK"

Seferlerin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını söyleyen Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz günlerde, Şehir Hatları yılbaşından sonra Adalar-Beşiktaş seferlerinin, yolcu olmadığından dolayı yapılmayacağına dair karar aldı. Seferler iptal edildi. Kâr etmiyor diye bunun engellenmesi Adalar halkına yapılan çok büyük bir haksızlıktı, son derece yanlıştı. Ulaşım hakkımız elimizden alınmıştı. Biz bunu bir önerge hâline getirdik. Bu önergeyi bugün itibarıyla sözlü ve yazılı olarak sundum. Dört senedir İBB Meclisi üyesiyim. İlk defa anında cevap buldu ve kabul edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Zannediyorum ki pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bunun sözünü mecliste kendileri de verdiler. Eski Kış tarifesi uygulanacak. Ama geri gelmesi de büyük başarı."