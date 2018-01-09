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Adalar-Beşiktaş seferleri yeniden başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 18:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, Adalar-Beşiktaş motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını söyledi.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci oturumunda, Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati'nin verdiği soru önergesi üzerine, 1 Ocak'tan itibaren sona erdirilen Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

İBB CHP meclis üyeleri Kevork Hılkati, Esin Hacıalioğlu, Hasan Tapan, Muzaffer Şahin ve Ümit Yurdakul tarafından verilen önergede, "Sadece yaz aylarında hizmete sokulan deniz otobüsü seferleri, kış aylarında azaltılan tüm seferler ve Martı projesi sebebiyle Kabataş'tan Beşiktaş'a yönlendirilen Şehir Hatları Beşiktaş seferi yaz-kış aylarında da hizmet vermeye devam edecek mi?" diye soruldu.

"SEFERLER EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK"

Seferlerin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını söyleyen Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz günlerde, Şehir Hatları yılbaşından sonra Adalar-Beşiktaş seferlerinin, yolcu olmadığından dolayı yapılmayacağına dair karar aldı. Seferler iptal edildi. Kâr etmiyor diye bunun engellenmesi Adalar halkına yapılan çok büyük bir haksızlıktı, son derece yanlıştı. Ulaşım hakkımız elimizden alınmıştı. Biz bunu bir önerge hâline getirdik. Bu önergeyi bugün itibarıyla sözlü ve yazılı olarak sundum. Dört senedir İBB Meclisi üyesiyim. İlk defa anında cevap buldu ve kabul edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Zannediyorum ki pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bunun sözünü mecliste kendileri de verdiler. Eski Kış tarifesi uygulanacak. Ama geri gelmesi de büyük başarı."

GEÇTİĞİMİZ YIL 360 BİN KİŞİ YOLCULUK YAPMIŞTI

Şehir Hatları, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 1 Ocak 2018 itibarıyla Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurmuştu. İBB'den DHA'ya yapılan açıklamada, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında 360 bin kişinin yolculuk yaptığı ifade edilmişti.

2017'nin Ocak ayında 6 bin 435, Şubat ayında 7 bin 911, Mart ayında 11 bin 753, Nisan ayında 20 bin 234, Mayıs ayında 23 bin 340, Haziran ayında 43 bin 893, Temmuz ayında 66 bin 304, Ağustos ayında 58 bin 390, Eylül ayında 49 bin 275, Ekim ayında 31 bin 538, Kasım ayında 22 bin 185 ve Aralık ayında 19 bin 329 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti. Yani son bir yılda 360 bin 587 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
meclis uyesine bak dinsizler topluluğu chp
DOĞRU KARAR VERİLMİŞ GERİ ADIMLARI DOĞRU ATILMIŞ AMA BUNDA TEPKİNİN DOĞRU VEKİL TARAFINDAN YAPILMASI OLMUŞDUR BUNA EMİNİM HELAL OLSUN DERİM HELAL OLSUN İST ADALARA SAHİP ÇIKAN VEKİL HELAL OLSUN SANA
Afedersin yazdığından hiç bir şey anlamadım
@sufireso MARKASI HACI ŞAKİRDİ ONDAN ANLAMAMIŞSINDIR ZEKİ OLSAYDIN BELKİ ANLARDIN O KADARMI YAZIN VARDI HEEEE
@sufireso https://emlakkulisi.com/avedis-hilkat-kevork-kimdir/250050
avadis kol ırgat ne la nereli bu ermenistandamı yaşıyoruz.
para kazanmıyo diye kapat kaç kişi işe gelip gidiyo kaç çocuk okula gidiyo ama başakşehirfk nasıl ardaya imza attırıcak hizmet önemli değil aslolan PARA
:))))) sesli güldüm @sufireso
NEREDE EFENDİM NEREDE.. HİÇ BİR SEYIN BAŞLAYACAGI YOK BU GUN 09.01.2018 TARIHINDE BUYUK ADA EMINONU SEFER İHAVA ŞARTLARI GAYET UYGUN VE SON DERECE ELVERİŞLİ OLDUGU HALDE KEYFİ OLARAK ERTELENMİŞ YUZLERCE YOLCU İLĞİLİLERİNHIÇ BIR AÇIKLAMA VE SEBEP GOSTERİLMEDEN DURDURULMUŞTUR BU NE SORUMSUZLEK BAŞİBOŞLUKTUR DUYURU AÇIKLAMA İÇ BİR SEY YOK YUZLERCE OGREMCI BIR O KAAR VATANDAŞ PERİŞAN OLMUŞTUR BUNLAR YAŞANIRKEN USTUNE BEŞİKTAŞ DEFERİ BAŞLAYACAK OYLENİ GÜLERİM...
Uzaylılar onun için topraklarımıza inmiyor. Bakıyorlar ki aşağıda türkler var. Basıp geçiyorlar.
ulan bide aldığınız kararın üç gün arkasında durun be ot beyinliler.....
Belediye hizmet sektörüdür illaki her yaptığı işten kar etmek zorunda değildir akıllı bir dönüş olmuş en azından İNSAN HAKLARI açısından
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