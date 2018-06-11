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Adalar'da ilginç görüntüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul Adalar'da fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımına karşı eylem yapan hayvanseverlere bu defa Adalar'da bulunan faytonculardan yanıt geldi. Faytoncuların eylemi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Adalar'da ilginç görüntüler!

Eylem ile ilgili olarak konuşan Faytoncular Odası'nın yeni başkanı Hıdır Ünal bundan sonra bazı şeylerin değişeceğini belirterek "Bir at ambulansı yapacağız. Her olaya anında müdahale edecek. Ayrıca uzmanlığı at üzerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup çalışacağız. Şu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastası var yaşlısı var koşulan at sayısı 900'dür" dedi.

Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da başlayan eylemlerde sadece 8 fayton işe çıkarılırken faytoncular meydanda toplandı ve protesto gösterisinde yaptı. Bu arada pazar gezmesi için Adalar'a gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

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Eylemle ilgili konuşan Hıdır Ünal "Arabaların tamamını koşmadık. 226 tane arabamız var. Atlarımızın ölümü çoğunlukla yaşlılık ve hastalıktan oluyor. Sorunların hepsini çözeceğiz. Bende zamanında faytoncuydum. Kimse atların ölmesini istemez. Dedeğimiz gibi ilk önce bazı değişiklikler yapacağız. Önceliğimiz bir at ambulansı ve sadece uzmanlığı atlar olan bir veterinerimizin olması. Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz" dedi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Adalar fayton

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