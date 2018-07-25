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Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 07:48 | Son Güncelleme

İstanbul'da Beşiktaş ile Adalar arasında sefer yapan yolcu motorunda önceki gün kaptan dehşeti yaşandığı iddia edildi.

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada- Büyükada seferi yapan bir yolcu motorunda yaşanan olay iddiaya göre, şöyle gelişti:

YÜKSEK SESLİ MÜZİKTEN RAHATSIZ OLAN YOLCUYA KAPTANDAN ÇIKIŞ: 'BU BENİM GEMİM, BEĞENMEDİYSEN İN'

Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak yolcuya beklenmedik bir şekilde tepki veren kaptan "Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi.

YOLCUYU İKİNCİ KAT GÜVERTESİNDEN BİRİNCİ KATA ATTI

Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptanın ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attığı iddia edildi.

KÜFREDİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Bu arada ağıza alınmayacak küfürler ettiği öne sürülen ve "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptanın yolcuyu darp etmeye devam ettiği ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu.

Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şaşırmadım.. Reis " ya sev, ya gemimi terket" demiş..
şuna bak eşkiyamısın çok kıymetliyse gemin günde kaç kişi biniyor sana gemine
Deniz korsanı
Böyle kaptan mı olur, en agır ceza verilmeli. Ayıp bir şey adamdan para kazanıyorsun terbiyesiz ...
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