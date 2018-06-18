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Adalar'a elektrikli fayton geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

İlk araç önümüzdeki günlerde Kınalıada'da hizmet vermeye başlayacak - Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

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Adalar fayton istanbul büyükşehir belediyesi

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