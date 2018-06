FAYTONCULAR KARARA TEPKİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı mitingindeki konuşmasında faytonlarda kullanılan atlarla ilgili sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de dün Adalar'da toplu taşıma hizmetinin elektrikli araçların kullanılacağını duyurmasının ardından gözler faytonculara çevrildi. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, elektrikli araçların ulaşım hizmeti vermesi kararını doğru bulmadığını söyledi. Ünal, "Çünkü Adalar'ın turizmi 'fayton turizmi'dir. Adalar'da fayton olmazsa hiçbir esprisi olmaz. Dört adanın turizmi de atlı faytondan geçiyor. Atlı faytonu kaldırıp başka bir alternatif seçildiğinde Adalar'ı ekonomik olarak felç olur" dedi.

"ASILSIZ HABERLERİN BASINA YANSIMASIYLA BU DURUM GÜNCELLENDİ"

Atların eziyet gördüğü yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını aktaran Başkan Ünal, "Asılsız haberlerin basına yansımasıyla bu durum güncellendi. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yılda 'kaç at sağlık taramasından geçiyor', 'kaç at telef ediliyor', 'kaç tanesi sağlıklı' hepsinin bilgisi çip numarasıyla kayıt altındadır. Tamamı 1000 - 1100 at içinden yılda 700, 800'ünün öldüğünü iddia eden hayvanseverlere hesap yoksunu denebilir. Her faytona altı atla çalışmamız gerekiyor. Bir çift atı dört saat konuşuyoruz ve bu sürede üç tur yapılabiliyor. Yenikapı mitinginde de Cumhurbaşkanına bu tür asparagas haberlerle ulaştıkları gibi basını da o derece meşgul ediyorlar. Doğal olan ölümleri sanki insanlar onları çatlatırcasına çalıştırmış gibi yalan haberleri yaydılar" şeklinde konuştu.