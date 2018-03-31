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Adalet Bakan Gül: (FETÖ'yle mücadele) Önemli sonuçlar elde ettik ama 'Tüm sonuçları elde ettik, hepsi deşifre oldu, bunların hepsi temizlendi, cezasını aldı' diye bir şey söylemek mümkün değil. Burada olması gereken, kararlılıkla, hiçbir zaafiyete düşmede

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakan Gül: (FETÖ'yle mücadele) Önemli sonuçlar elde ettik ama 'Tüm sonuçları elde ettik, hepsi deşifre oldu, bunların hepsi temizlendi, cezasını aldı' diye bir şey söylemek mümkün değil. Burada olması gereken, kararlılıkla, hiçbir zaafiyete düşmeden bu mücadeleyi yapmak."

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abdülhamit gül adalet bakanı

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