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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi) Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi) Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur."


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