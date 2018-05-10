Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Aydın'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in vefatının birinci yılı dolayısıyla Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

İlyas Bey Camisi'ndeki anma programına katılan Gül, daha sonra Granta Mezarlığı'na giderek merhum başsavcının mezarına karanfil bıraktı ve dua etti. Mezarlıkta Alper için Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğretmenevi'nde devam eden anma programında konuşan Gül, Alper'in, görevi başında ve tüm görevleri esnasında ülkeye, millete ve devletine hizmeti şiar edinmiş çok değerli bir yargı mensubu olduğunu belirterek, aynı kazada hayatını kaybeden makam şoförünü de rahmetle andı.

- "Çok değerli hukuk adamıydı"

Alper'in, hem demokrasi hem de hukuk kahramanı olarak hayatı boyunca ülkeye ömrünü adayan çok değerli bir insan olduğunu vurgulayan Gül, "Yine hukuki mücadele anlamında da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk iddianameyi hazırlayarak hukuk tarihine geçen çok değerli hukuk adamıydı. Mustafa Alper, cübbesini hukuk, adalet, demokrasi, milletin ve devletin bekası için giyen bir hukuk adamıydı. Cübbesini bir dolara satanlara inat cübbesiyle adalet dağıtan bir yargı mensubuydu." ifadelerini kullandı.