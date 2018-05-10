Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Aydın'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in vefatının birinci yılı dolayısıyla Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.
İlyas Bey Camisi'ndeki anma programına katılan Gül, daha sonra Granta Mezarlığı'na giderek merhum başsavcının mezarına karanfil bıraktı ve dua etti. Mezarlıkta Alper için Kur'an-ı Kerim okundu.
Öğretmenevi'nde devam eden anma programında konuşan Gül, Alper'in, görevi başında ve tüm görevleri esnasında ülkeye, millete ve devletine hizmeti şiar edinmiş çok değerli bir yargı mensubu olduğunu belirterek, aynı kazada hayatını kaybeden makam şoförünü de rahmetle andı.
- "Çok değerli hukuk adamıydı"
Alper'in, hem demokrasi hem de hukuk kahramanı olarak hayatı boyunca ülkeye ömrünü adayan çok değerli bir insan olduğunu vurgulayan Gül, "Yine hukuki mücadele anlamında da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk iddianameyi hazırlayarak hukuk tarihine geçen çok değerli hukuk adamıydı. Mustafa Alper, cübbesini hukuk, adalet, demokrasi, milletin ve devletin bekası için giyen bir hukuk adamıydı. Cübbesini bir dolara satanlara inat cübbesiyle adalet dağıtan bir yargı mensubuydu." ifadelerini kullandı.
Gül, bu zamana kadar ülkesi için hizmet edip şehit olanları rahmetle andığını sözlerine ekledi.
- "Çok iyi bir baba ve eşti"
Merhum Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper de eşinin geçen yıl bugün Denizli'deki mahkum nakillerini kontrol için evden çıktığını söyledi.
Alper, şunları dile getirdi:
"Daha sonra tugayda yapılacak bir programa katılacağını, ardından adliyeye döneceğini söyledi. 'Geldiğimde görüşürüz.' dedi ancak evden çıktıktan kısa bir süre sonra bu elim kaza olmuş ve o an eşim şehit düştü. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi hukukçulardan biriydi. Çok iyi bir yönetici ve devlet adamıydı. Çok çalışkandı, dürüsttü, özveriliydi. Çok iyi bir baba ve eşti. Çok entelektüeldi.
Balık tutmayı, kayak yapmayı, kitap okumayı ve şiir okumayı çok severdi."
Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve yargı mensupları da katıldı.
Bakan Gül, AK Parti Söke İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.
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