Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eylül cinayetiyle ilgili olarak 'Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur.' dedi.

Habertürk



