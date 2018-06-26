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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partilerin seçim çalışmaları sırasında 'Laiklik elden gidiyor' videosuyla hatırlanan Süleyman Çakır için, "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi." mesajını paylaştı

Süleyman Çakır, partiler 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili çalışmalar yürüttüğü sırada bir video ile gündeme geldi. Bu videoda Çakır, sokak röportajı yaparken yanına gelen ve kendisinin fikirlerine katılmadığını söylerken "Sen önce dişlerini fırçala" diyen kadına "155'i ararım, içeri aldırırım" dedi. En çok 'Laik elden gidiyor' sözleriyle hatırlanan bu video, sosyal medyada çok konuşuldu.

'NASIL DA GÜZELLEŞTİRİYORSUN HER ŞEYİ'

AK Parti'nin seçim çalışmalarında da boy gösteren Çakır, bu sefer Adalet Bakanı Abdulhmait Gül'ün bir mesajına konu oldu.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çakır'ın bir fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin."

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Çakır laiklik elden gidiyor Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
sen once dislerini fircala diyen kadini vatan hainligiyle suclayan adama methiyeler duzen adalet bakani mi adaleti saglayacak ????
@dinaftes Yaşlı adama saygı göstermeyip dişleri katan kadınmı sosyal insan olacak
İnsanları ayrıştıran Adalet bakanı
yerel seçimlerde İstanbul belediye başkan adayı gösterin amcayı kesin kazanırsınız. oylarda en az yüzde 60 olur.
bakan hadi bu adamın aklı yerinde değil sen ansıl savunurusn bunu hain diyor bir insna içeri attıırım diyor bunu savunuyorsun birde nerdne buluyor bu gücü içeri attırma gücünü vatan haini deme gücünü ??
Bu adamıda meşhur ettiniz yaa helal olsun size. Bu adam kin ve nefret dolu vede Dinsiz dinsiz diyorum çünkü AKP ye oy vermeyenlerin ne tuttuğu oruç nede kıldığı namaz kabul olur demişti. 2 yıl hapis yatarsa sanırım aklı başına gelir. Türkiyemizin başına ne geldiyse böyle dinsiz dincilerden geldi...
şu amca eğitimsiz haliyle ilim olmasa da irfan yönüyle 10 tane boş profesörü cebinden çıkarır. milletle koyun diye dalga geçenler 80 yıldır aynı partiye oy verirken bu amca gibi seçmen çizgisinden sapmış onlarca partiyi tarihe gömdü. ama sorsan koyun bunlar oluyor.
Gerçek sahibi ne demek? Kim ki bu ülkenin gerçek sahibi? Gerici yobazlar mı?
GAZETECİYİ DIŞARI ATTIRAN.POLİSE KÜFÜR EDEN ZİHNİYETMİ? O KAFA MI İKTİDAR OLACAK.
gevezeluk yapma bos yere sana ananuda al git dese dahami vok hosuna giderdi sinrada kiziyordunuz me diyince
Yav he he, beş para etmez şahıslar ülke sahipleri oldu.
Bu ülkeyi atam bu gerzeklere değil Türk gençliğine emanet etti . 70 yaşında konuşmayı beceremeyen bir adam makbul oluyor pırıl pırıl gençlik heba ediliyor hadi ordan be
Ben de diyorumki Sen bu ülkenin yobazı Cahili bu milet seni nasıl unutabilirki
elbette methedecekler bunlar olmasa nasıl iktidar olabilirlerdi?
Herkes malını biliyor.
bumu guzellestiriyo terbiyesizlik yapan ablaya ogrettiginiz gibi hain yaftasi yapistirdi be.
@albatros_hakan zaten söyleyecek birşeyi olmayanlar insanların ya dili ile uğraşır ya kuşu ile.
Adam meczup bu mu sahibi
MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR..): BAKAN ESPİRİ YAPMAK İSTEMİŞ GÜLELİM BARİ NAPALIM
Cumhurbaşkanını böyle bakanlar kötü gösteriyor ya kardeşim sen bakansın ya bakan! Bunların gerçekten acil değişmesi lazım
Fakire Dini verirler, bu Dünyada mutlu olmadıklarını bildikleri için, öteki dünya yı vaat ederler... İyi ki varsın amca.....
Zenginler mutlu olamazlar, Fakirler olmayınca.
kadına hakaret edeni göğe çıkarmak zaten bi bunlara yakışıyor
suriye bütün kalitesiz vatandaşlarını ülkemize gönderdi.keşke bizimde suriye gibi kalburaltı kişileri göndereceğimiz bir ülke olsa.bunların tamamını gönderip ülkede sadece kaliteli insanların kalmasını sağlardık.böylece daha medeni,ileri görüşlü bir toplum olurdur
bozuk zihniyetliler sizi.bu moruğu kim meşhur ettiyse alsın evinde beslesin
ÜLKENİN GERÇEK SAHİBİ DİYOR .PESSSSS
Chp kafasının iktidar olamamasının tek sebebi bu tür insanları hor görnek aşağılamaktır.katbettiniz hala o kafadasınız..o kafa iktidar olamıyor işte depiştirşn..İnce demedimi bşz bu kafayla iktidar ola alamayız diye
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