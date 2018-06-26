Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

Süleyman Çakır, partiler 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili çalışmalar yürüttüğü sırada bir video ile gündeme geldi. Bu videoda Çakır, sokak röportajı yaparken yanına gelen ve kendisinin fikirlerine katılmadığını söylerken "Sen önce dişlerini fırçala" diyen kadına "155'i ararım, içeri aldırırım" dedi. En çok 'Laik elden gidiyor' sözleriyle hatırlanan bu video, sosyal medyada çok konuşuldu.

'NASIL DA GÜZELLEŞTİRİYORSUN HER ŞEYİ'

AK Parti'nin seçim çalışmalarında da boy gösteren Çakır, bu sefer Adalet Bakanı Abdulhmait Gül'ün bir mesajına konu oldu.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çakır'ın bir fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin."





