Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, yeni döneme ilişkin, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu" dedi.

Gül, "İzmir Kordon'daki vatandaşımız da, Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de, Samsun'daki vatandaşımız da, Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Gül, "Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak" ifadesini kullandı. (AA)

GÜL ADALET BAKANI OLARAK DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Abdülhamit Gül'ü yeniden Adalet Bakanı olarak görevlendirdiklerini duyurmuştu.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 12 Mart 1977'de doğan Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre serbest avukatlık yaptı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gül, 25. ve 26. Dönemde Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde MKYK'de yer alan Gül, AK Parti Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

19 Temmuz 2017'de 65. Hükümetin Adalet Bakanlığına getirilen Gül, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Gaziantep'ten milletvekili seçildi.

Abdulhamit Gül, evli ve üç çocuk babası.



