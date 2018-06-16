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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısı) Seçimlerden sonra çıkacak ilk kanundur. Bu konuda bu çalışmayı yapacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısı) Seçimlerden sonra çıkacak ilk kanundur. Bu konuda bu çalışmayı yapacağız."


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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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