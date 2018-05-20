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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 83 yaşında vefat eden amcası Tevfik Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 83 yaşında vefat eden amcası Tevfik Gül'ün cenazesi toprağa verildi.

Gül için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakan Gül'ün yanı sıra babası Cemil Gül ve diğer aile fertleri ile Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile vatandaşlar katıldı.

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CENAZE PEYNİRLİ KÖYÜNE DEFNEDİLDİ

Abdulhamit Gül, ikindi vakti kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bakan Gül, bir süre tabutu taşıdı.

Tevfik Gül'ün cenazesi, Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyü mezarlığına defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı Tevfik Gül

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