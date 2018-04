Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan’a yazdığı kritik mektubu değerlendirdi

Taşeron yasası

Taşeron yasası ile mağduriyetlerin oluştuğu yönündeki iddialara da cevap veren Gül, "Taşeronlarla ilgili mağduriyet söz konusu değil, elbette o kanunda getirilen düzenleme uygulanıyor. Taşeron işçilerimizin büyük çoğunluğu, hemen hepsi, geçmiş durumda. Diğerleri ile ilgili varsa itiraz, incelemeler yapılıyor. Herkes taşeron yasasından yararlanmış durumda" diye konuştu.

Cumhur ittifakına çağrı

Gül, Cumhur ittifakının milletin ittifakı olduğunu vurgulayarak, kapısının tüm parti ve düşüncelere açık olduğunu söyledi. Gül, "Cumhur ittifakı, cumhurun, milletin ittifakı. Bunun öncülüğünü AK Parti, MHP yapmıştır. Yasal mevzuat, hazırlıklar, bütün partilere, milletin her kesimine açık ittifak çağrısıdır. Yeni kapı ruhudur. Bu milli mutabakattır. Her parti ve her düşünceye açık bir ittifaktır. Cumhurun ittifakıdır, her kesime bu çağrı açıktır. Onların isteği ile milli, yerli, cumhurun ittifakın kazanacağı bir seçime, platforma herkesi davet ediyoruz" dedi.

Gül, konuşmasını tamamlamasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan’a hitaben, "Sayın bakanım, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu. Bakan Aslan ise, kendi aralarında yaptıkları konuşmaları hatırlatarak, "Ben teknik olarak, söyleyeceğimi orada söyledim" cevabını verdi.

Bakanların kentteki ziyaret ve programları sürüyor