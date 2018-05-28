Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Bakan Gül, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı ve Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.
Meyan şerbeti satılan tezgahın başına da geçen Gül, poşetlere doldurduğu şerbeti vatandaşlara dağıttı.
Bakan Gül'e, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Ali Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan da eşlik etti.
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