Adalet Bakanı Gül, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Bakan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin kabirleri başında dua etti.
Burada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın babası Ünal Yılmaz'la selamlaşan Bakan Gül, başsağlığı dileğinde de bulundu.
Ardından Pirinççi Sinan Camisi İmamı Veysel Yazıcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Anma nedeniyle şehitliğe ziyarete gelen vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çektiren Gül, 15 Temmuz ziyaret defterini imzaladı.
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