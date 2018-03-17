Adalet Bakanı Gül:

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin siyaset tarzının değişeceğini belirterek, "Kavgacı, kutuplaştırıcı ötekileştirici bir siyaset tarzı Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacak." dedi. Gül, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Adalet" konferansında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokratik olduğunu ve milletin egemenliğini esas aldığını anlattı. Partiler arasındaki ittifaklara değinen Gül, 15 Temmuz'da bütün milletin darbeye 'dur' dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "15 Temmuz patronun millet olduğunu göstermiş oldu. Millet 'Yönetim bana aittir' dedi. Bu yaklaşımın sonucunda Yenikapı ruhu ortaya çıktı. O ruhla beraber siyasette de bir bütünleşme iradesi oluştu. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye yönelik ortak duruşu olanlar birtakım farklılıkları kenara bırakarak bir araya geldi. Bizim yapmış olduğumuz kanun değişikliği esas ittifakı yasaklayan hükümleri ortadan kaldırıyor. İttifaka yasal düzenleme getiren bir zemin oluşturuyor. Onun dışında seçim sisteminde bir değişiklik yok. İkinci düzenleme seçim güvenliğine ilişkindir. Buradaki temel yaklaşımımız da gizli oy ilkesini tam anlamıyla hayata geçirmektir. Amacımız demokratik katılımın daha da artmasını sağlamaktır. "

Gül, seçim güvenliğine dikkati çekerek, tüm sandıkların siyasi partiler ve hakim gözetiminde olacağını, seçmene şahsen ihbarda bulunma imkanı getirdiklerini ve kolluk kuvvetlerinin gelen ihbarlar üzerine işlem yapabileceğini kaydetti. Yüksek Seçim Kurulunun filigramı olan ve ilçe seçim kurulunun mührü bulunan ancak sandık kurulunun ihmali nedeniyle sandık mührü basılmayan oy pusularının geçerli olacağını aktaran Gül, sandık kurulunun ihmalini, Türkiye'ye yüklememek için böyle bir karar aldıklarını dile getirdi. - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütünleştiricidir" Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye en önemli faydalarından birinin kuşatıcı, bütünleştirici bir özellik taşıması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin siyaset tarzı değişecek. Kavgacı, kutuplaştırıcı ötekileştirici bir siyaset tarzı Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacak. 2019 seçimleri için bakıyorsunuz hiç bir araya gelemeyecek düşüncelerin, görüşlerin yakınlaşma içinde olduklarını görüyoruz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu millete yani cumhura yabancı hiçbir güç ve görüş iktidara gelemeyecek. Milletin şarkısını, heyecanını paylaşanlar kazanacak. Bu konuda tüm düzenlemeler, sistemin kendisi daha birleştirici olacak, kutuplaştıran bu sistemde kaybedecek."