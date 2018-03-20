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Adalet Bakanı Gül:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

"Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" - "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir" - "Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında aktardığı iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, "hazin muhalefetini" sürdürdüğünü belirten Gül, dün bir devlet töreni havasında geçen kura merasiminden Çiftlik Bank olayına kadar izan ve mizan tanımayan iddiaların dile getirildiğini ifade etti.

Gül, Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının devletin başı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğine dikkati çeken Gül, "Cumhurbaşkanı bir salona girdiğinde ayağa kalkmak, millete ve Cumhuriyet'e saygının ifadesidir. Devlet adabı ve nezaketten nasibi olmayan bunu anlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin de bilgi veren Gül, şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım."

- Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişinde ayağa kalkan hakim ve savcı adaylarını eleştirerek, "Cübbelerinize iki tane delik açınız. İki tane de düğme. Düğmelerin üzerindeki kabartma, sarayın kabartması olsun. Önünüze geldiği zaman sadece ayağa kalkmayın, iki düğmeyi de ilikleyin. Birisi yasama, birisi yürütme. Siz, üçüncü güç olmaya layık değilsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın iadesinin isteneceğine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Adalet Bakanı, 'Onu Uruguay'dan isteyeceğiz' diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsiniz." demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül'ün başka bir açıklamasına ilişkin de "Bakan yeni uyanmış, 'Vatandaşlar biraz uyanık olsun' diyor. Aldığı önlem bu. Sen uyanık değil misin? Sen bakansın, bakan ama görmeyen. Ne biçim bakansın. 77 bin kişi soyuluyor. Kimse, 'Banka unvanını kullanamazsın. Bankacılık Kanunu var.' demiyor." görüşünü savunmuştu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

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