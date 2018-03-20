Adalet Bakanı Gül:

Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğine dikkati çeken Gül, "Cumhurbaşkanı bir salona girdiğinde ayağa kalkmak, millete ve Cumhuriyet'e saygının ifadesidir. Devlet adabı ve nezaketten nasibi olmayan bunu anlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım."

- Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişinde ayağa kalkan hakim ve savcı adaylarını eleştirerek, "Cübbelerinize iki tane delik açınız. İki tane de düğme. Düğmelerin üzerindeki kabartma, sarayın kabartması olsun. Önünüze geldiği zaman sadece ayağa kalkmayın, iki düğmeyi de ilikleyin. Birisi yasama, birisi yürütme. Siz, üçüncü güç olmaya layık değilsiniz." ifadelerini kullanmıştı.