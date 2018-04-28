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Adalet Bakanı Gül:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

"(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter

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