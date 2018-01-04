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Adalet Bakanı Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır.

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır. ABD'nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.(AA)

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