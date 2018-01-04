Adalet Bakanı Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır. ABD'nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.(AA)
Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım
'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum