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Adalet Bakanı Gül Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Gül, inşaası süren Adana Adalet Sarayı'nı gezdi, Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Adana Adalet Sarayı'nı gezdi, Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti.

Gül, inşası süren Adana Adalet Sarayını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlanan örnek duruşma salonunu da gezen Gül, ardından çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Gül, daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçerek burada basına kapalı olarak Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ile görüştü.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Eskimeyen Eşyalar, Yenilenen Hayatlar Projesi" kapsamında Kışla Mahallesi'nde oluşturulan atölyenin açılışına da katılan Gül, güzel bir müessesenin açılışı için bir araya geldiklerini belirtti.

Denetimli serbestlik uygulamasının faydaları hakkında bilgi veren Gül, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz mahkemelerimiz, birtakım kamu hizmetinde bulunma, kamuya yararlı işler yapma konusunda bazı kararlar veriyor. Ağaç dikme, kamu hizmetinde görev yapma, kamuya faydalı işler yapma, kütüphaneyi temizleme, park ve bahçelerde kamuya yararlı işlerde çalışma gibi... İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek çok önemli bir duygu. Ben hem Adana hem de mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül adana

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