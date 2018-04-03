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Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Gül, Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

BAKÜ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gül'ün Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarıyla geliştiğini vurgulayan taraflar, görüşmede adalet bakanlıkları arasındaki sıkı iş birliğinin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığına işaret etti.

Aliyev, Gül'ün Azerbaycan ziyaretinin ilişkilerin güçlenmesine hizmet edeceğini belirterek, Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Öte yandan Bakan Gül, temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Bakü Şehitler Hiyabanını ziyaret ederek buradaki Ebedi Ateş anıtına da çelenk sunan Gül, Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret etti.

Gül, temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Başsavcı Zakir Garalov, İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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