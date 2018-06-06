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Adalet Bakanı Gül: "Birileri Temel Paşa'nın apoletlerini sökecekmiş... Sıkıysa, apoletlerini sökmek istiyorsan gel, Kandil'e giden Temel Paşa'nın apoletlerini sök bakalım. Buna cüretiniz, gücünüz yetmez."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "Birileri Temel Paşa'nın apoletlerini sökecekmiş... Sıkıysa, apoletlerini sökmek istiyorsan gel, Kandil'e giden Temel Paşa'nın apoletlerini sök bakalım. Buna cüretiniz, gücünüz yetmez."


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