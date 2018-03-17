Adalet Bakanı Gül canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır." dedi. CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan Gül, yargının Çiftlik Bank yolsuzluğu, vakası üzerine titizlikle gittiğine belirterek, bu hususta vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Özellikle sanal ortamlardan çok ciddi anlamda dolandırıcılığa, haksız kazanca birtakım kişilerin tevessül ettiğini gördüklerini aktaran Gül, İstanbul Anadolu Başsavcılığı ile Çiftlik Bank'ın çiftliklerinin bulunduğu yerlerin de başsavcılıklarının konuyla ilgili yaptığı soruşturmaların bulunduğunu söyledi. Gül, bu konunun ana merkezi, şirket merkezinin İstanbul olması nedeniyle İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın çok ciddi şekilde soruşturma yürüttügünü dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, haklarını nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama bizim çok uyanık, titiz olmamız lazım. Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir ama hukuken kayyum hususunda diğer tedbirler ilgili kişinin uluslararası hukuk boyutuyla neler yapılabilir, bu konuda yargı mensuplarımız her türlü yönüyle gayret ediyorlar. Şikayet gelir gelmez bu kişiyle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konuldu ancak bu konular vatandaşlarımız memnun olunca yani paralar geliyor, şikayete konu olmamış herhalde iş, ya yurt dışına çıkınca ya da sorunlar çıkınca yargıya intikal etti. Bu hususta hemen yurt dışına çıkış yasağı konduğunda da anlaşıldı ki dışarıda ama bu konuda her türlü titizlikle yine vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalar hem ilgili bakanlıklarımız nezdinde de devam ediyor biz de onu takip etmeye çalışıyoruz."

- "Savcılarımız konuyu titizlikle takip ediyorlar" Bakan Gül, Hakan Çelik'in "İnsanların ödedikleri paraların bir şekilde kurtarılabileceğini, geri alınabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Burada kayyuma devredilmesi hainde birtakım üretim imkanlarıyla ya da aktif duran birtakım imkanlarla parasal kaynaklarla bunlar tespit edilen mağdurlara verilebilir. Bu konularda imkan neyse o husustaki tüm enstrümanlar yargı organlarınca değerlediriliyor ama burada ilk etapta görebildiğim kadarıyla muhtemelen biraz zaman geçtikten sonra konu yargıya, ilgili bakanlıklara intikal etti. Yargı mensuplarımız savcılarımız konuyu titizlikle takip ediyorlar." "Bu kişinin (Mehmet Aydın) Türkiye'ye iadesi noktasında nasıl bir süreç var?" şeklindeki soruya Bakan Gül, o konuda da ne gibi imkan varsa gerekli çalışmanın yapıldığını söyledi. - "İmza kişinin her türlü hukuki kimliğidir, aidiyetidir" Hakan Çelik, Bakan Gül'e, insanların kapılarının çalınarak veya belge imzalatılarak yapılan dolandırıcılıkla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için adli süreçlerin hızlandırılmasına yönelik çalışma olup olmadığını sordu. Abdulhamit Gül, bu konuda yargı mensuplarının çok yoğun bir çaba içinde olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, vatandaşların boş bir kağıda imza atmamaları gerektiğine dikkati çekerek, "İmza kişinin her türlü hukuki kimliğidir, aidiyetidir. İmzayı attığınızda üzerinin nasıl doldurulacağını, ne şekilde tanzim edileceğini bilemezsiniz. Hukuken o imzayı atıyorsanız bu konuda da ispatını farklı yönlerle ancak ortadan kaldırırsanız bu konudaki mükellefiyetten kurtulursunuz." dedi. Akademisyenleri, yargı mensuplarını, kolluk kuvvetlerini farklı yöntemlerle dolandırmaya çalışanları ve buna kananları gördüklerini dile getiren Gül, "Şu anda Türkiye'de dolandırıcılıktan tutuklu, hükümlü sayısı 5 bin 469 kişi, hırsızlıktan cezaevinde olan kişi sayısı da 41 bin 434 kişi." ifadelerini kullandı. Bakan Gül, hırsızlıktan yakalananların tekrar bırakıldıklarına yönelik iddiaların sorulması üzerine, bu konuda 2016 öncesinde işlenen suçlarla ilgili infaz kanunundaki değişiklik nedeniyle öyle bir durumun söz konusu olabildiğini söyledi. O tarihten sonra hırsızlık yapan kişilerle ilgili çok sıkı bir denetim yapıldığını ve bu kişilerin cezaevlerine girdiklerini belirten Gül, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin serbest bırakılmadığını dile getirdi.