Adalet Bakanı Gül canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır." dedi.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan Gül, yargının Çiftlik Bank yolsuzluğu, vakası üzerine titizlikle gittiğine belirterek, bu hususta vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Özellikle sanal ortamlardan çok ciddi anlamda dolandırıcılığa, haksız kazanca birtakım kişilerin tevessül ettiğini gördüklerini aktaran Gül, İstanbul Anadolu Başsavcılığı ile Çiftlik Bank'ın çiftliklerinin bulunduğu yerlerin de başsavcılıklarının konuyla ilgili yaptığı soruşturmaların bulunduğunu söyledi.

Gül, bu konunun ana merkezi, şirket merkezinin İstanbul olması nedeniyle İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın çok ciddi şekilde soruşturma yürüttügünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, haklarını nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama bizim çok uyanık, titiz olmamız lazım. Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir ama hukuken kayyum hususunda diğer tedbirler ilgili kişinin uluslararası hukuk boyutuyla neler yapılabilir, bu konuda yargı mensuplarımız her türlü yönüyle gayret ediyorlar. Şikayet gelir gelmez bu kişiyle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konuldu ancak bu konular vatandaşlarımız memnun olunca yani paralar geliyor, şikayete konu olmamış herhalde iş, ya yurt dışına çıkınca ya da sorunlar çıkınca yargıya intikal etti. Bu hususta hemen yurt dışına çıkış yasağı konduğunda da anlaşıldı ki dışarıda ama bu konuda her türlü titizlikle yine vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalar hem ilgili bakanlıklarımız nezdinde de devam ediyor biz de onu takip etmeye çalışıyoruz."