Adalet Bakanı Gül canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamındaki yargılamaların devam ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla yaklaşık FETÖ'den 35 binin üzerinde tutuklu, hükümlü var. Yargılamalar ilk derecede de hızlı bir şekilde nihayete ermeye devam ediyor." dedi. CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan Gül, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Küçük yaşta evliliği kabul etmenin mümkün olmadığını, bunun çocuğa yönelik en ağır şiddetli saldırı olduğunu ifade eden Gül, bu konularda titizlikle hem idari hem hukuki olarak çalışmalar yapıldığını, bunun hiçbir şekilde tolerans gösterilecek husus olmadığını, en ağır şekilde üstüne gidileceğini kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sadece mağdurun yanında değil hükümet adına davalara da müdahil olduğunu dile getiren Gül, hükümet olarak mağdurun bir daha mağdur olmasını ortaya çıkaracak nedenleri ortadan kaldırmak için gayretlerinin devam ettiğini söyledi. Bakan Gül, FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun Yargıtay kararıyla sabitlendiğini anımsatarak, amacı anayasal düzeni değiştirmek olan FETÖ'nün yargı, asker, emniyet, bürokrasi gibi birçok yerde nüfuz ederek güç elde ettiğinin kesinleştiğini anlattı.

Türkiye'de, hem 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar hem de örgütün üyesi olanlar şeklinde iki ana başlıkta yargılamaların devam ettiğini belirten Gül, "Birincisi fiilen katılmış darbeciler, ikincisi bu örgütün yöneticileri, üyeleri, yardım edenleri. Bu konularda asla yargı organları, yargı makamları taviz vermeksizin bu mücadeleyi sürdürüyor. Buradaki temel referans da anayasa, hukuk, adalet." diye konuştu. "Neden böyle oluyor, bu yapmamıştı" gibi söylemlerin olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti: "Biz bunu bilemiyoruz ki. Ben dahi bilemem. Bunun kararını verecek olan ilgili savcılık ve ilgili mahkemedir. Çünkü dosya kendilerinde. Hangi deliller var biz bunu bilemeyiz. Baktığımızda mahkemeler beraat etmesi gerekenlere beraat kararı, mahkum olacaklara mahkumiyet kararı veriyor. Yanlış olduğunu düşünüyorsak, kamu adına, sizin adınıza, benim adıma savcılar itiraz ediyor. Bu yargılamalar Türkiye'de hukuk içerisinde yapılıyor. Yargılamalar bitinceye kadar herkes suçludur da diyemeyiz. Bu suçlardan yargılanan kişiler zamanında erlermiş. Gece orada bulunanlar alınmış. Öğrencilerden alınan var. Bakıyorsun hiçbir şekilde fiil yoksa beraat de ediyor. O mağduriyetler azaldı. Mahkemeler olaya karışmamışsa beraat kararı veriyor. Ama ister er, öğrenci olsun, hangi mevkide olursa olsun bir vatandaşımızın şehit olma fiiline karışmış, darbeye fiilen iştirak etmişse, hangi mevkide olursa olsun yine cezasını alıyor. Yapmamız gereken hukuka, yargıya güven. Bu konuda da olağanüstü darbe girişiminden geliyorsunuz, atipik bir terör örgütü, çok kripto, gizlilik kararı içerisinde çalışan bir örgüt. Yargı içerisinde Maocu bilinen hakimin daha sonrasında FETÖ'cü olduğu çıkıyor. Böyle bir örgütle yargı, güvenlik güçleri mücadele ediyor. Bunu titizlikle yapıyorlar. Yanlışlık, eksiklik olduğunda elbette bir üst mahkeme bunu değerlendiriyor. Şu an itibarıyla yaklaşık FETÖ'den 35 binin üzerinde tutuklu, hükümlü var. Yargılamalar ilk derecede de hızlı bir şekilde nihayete ermeye devam ediyor."

- "FETÖ çok kripto bir yapı" Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin en kritik yerlerinde bile hala FETÖ'cülerin gizlendiğine dair kaygı ve korku olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: "FETÖ örgütüyle mücadele konusunda her şey bitti, hepsini deşifre ettik, yargıda, askeride, güvenlik güçlerinde ya da bürokraside gibi bir rahatlık asla olmamalı. 'Bunlar deşifre edildi, FETÖ'yle mücadeleyi artık içeriye aldık, bunlarda yargılamalar yapılıyor, bitirdik' anlamında asla bir rehavete düşmemek lazım. 40 yıllık örgütten bahsediyoruz. 40 günlük, 2 yıllık bir mücadeleyle elbette sona erdirilemez. Çok kripto bir yapı. Dolayısıyla burada bir rehavete kapılmayacak ama hukuk çerçevesinde, hukuki güvence içerisinde de vatandaşına, tüm bürokrasisine de şüpheyle bakan ya da suçlayan tavır da değil. Hukuk çerçevesinde mücadeleyi elbette ilgili organlarımız sürdürecektir. Hükümetimiz de her türlü imkanı, elbette gereken tüm tedbirleri alacaktır." - "Gülen'in iadesinden umutluyum" FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi konusunda yeni gelişme olup olmadığına ilişkin Gül, uluslararası hukuk, terörle mücadele kapsamında ilkeler dikkate alınacaksa Gülen'in iadesinden umutlu olduğunu söyledi.

Gül, bunların dikkate alınmasını da beklediğini ve ümit ettiğini vurgulayarak, "Ama gördüğümüz tablo, Afrin'deki tutum, Suriye'deki yaklaşım. Bu konularda iade hususundaki yaklaşıma bakıldığında meseleye hukuki değil de siyasi açıdan bakılıyor. Bu tavır devam ederse terör örgütünü koruma, işbirliği içerisinde olan bir devlet görüntüsü olacaktır. Bu bir devlet adına en düşülmek istenmeyen bir durumdur. Temaslar da devam ediyor." dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın çalışması kapsamında ilgili yargı mensuplarının Türkiye'ye geldiğini anlatan Gül, Adalet Bakanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydetti. Gül, "Daha nasıl bir delil, nasıl bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz." kapsamında hakim ve savcıların çalışma grubunda yer alarak görüşmeler yaptıklarını, çalışmaların devam edeceğini anlattı. Abdülhamit Gül, uluslararası iadelerde bir kişinin bir suçu kesinlikle işlediğine dair ispat gerektiği yönünde birşey olmadığını vurgulayarak, iade edilecek kişiyi alıp yargıladıktan sonra kararın verileceğini söyledi.