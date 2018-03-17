Adalet Bakanı Gül canlı yayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Uber araçlarına yapılan saldırılara ilişkin, "Hukuk dışı tavırlar asla kabul edilemez. Bir yanlışlık varsa bunu yapacak olan sivil değildir, vatandaş değildir. Bunu yapacak olan ilgili makamlardır. Kimse kendiliğinden 'ben bir haksızlık gördüm elimle düzelteyim' şeklinde bir şeye giremez." dedi. CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan Gül, taksi ve akıllı telefon uygulamasıyla hizmet veren ticari araçlar arasında yaşanan sorun ve Uber araçlarına yapılan saldırıyla ilgili soruyu yanıtladı. Bununla ilgili bazı dernek temsilcilerince yapılan yapılan açıklamaların hukuk devletinde asla tasvip edilmeyeceğini aktaran Gül, bu konuda suç teşkil eden bir husus varsa savcıların gerekli çalışmayı yapacağını söyledi. Gül, bu konunun ilgili bakanlıkların takibinde olduğunu, bununla ilgili ayrıca açılan bir davanın devam ettiğini söyledi. Hukuk dışı tavırların asla kabul edilemeyeceğini belirten Gül, "Diyelim ki bir yanlışlık varsa bunu yapacak olan sivil değildir, vatandaş değildir. Bunu yapacak olan ilgili makamlardır. Makamlara şikayet yapılır, kimse kendiliğinden 'ben bir haksızlık gördüm elimle düzelteyim' şeklinde bir şeye giremez." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, bireysel silahlanmayla ilgili soru üzerine, trafikte, düğün ve benzeri yerlerde yaşanan birtakım olumsuzlarla ilgili düzenleme düşündüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Magandalara, havai fişeklerle birtakım kurusıkılarla rahatsız eden, yaşam tarzını tehdit eden, rahatsız edenlerle ilgili hem akademisyen görüşleri hem ilgili birimlerimiz bir çalışma içerisinde ama genel hükümlere göre zaten bunları yine vatandaşımızı rahatsız eden hangi fiiller varsa bunları zaten savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyor. Bu konuda ek tedbirler ya da yeni müeyyideler, yani magandalık ve vatandaşlarımızı rahatsız eden fiilleri daha caydırıcı ve bunu açıkça düzenleyici hükümler üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor." - Erişimi sınırlanan internet siteleri Hakan Çelik'in, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com'la ilgili durumu sorduğu Gül, Ekonomi Bakanlığının bu konunu yakından takip ettiğini, bununla ilgili yargı sürecinin de devam ettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, WikiLeaks ve bazı internet sitelerine yapılan erişim engeline yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti: "Enformasyon, erişim, ulaşım herkesin temel hakkı ama burada haberleşmeyle devletin ya da ülkenin ulusal çıkarlarını da dikkate alan bir çalışma yapmak lazım. Bu bir mahkeme kararıyla yapıldı. Biz de hükümet olarak bu meselelerle gündeme gelmek istemeyiz ama ilgili kurumların da Türkiye'yi töhmet altında bırakan, Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'yi tanımayanlara farklı bir algı oluşturacak fiiller içerisine girince de her ülkenin egemenlik hakkıdır, bu egemenlik hakkının yargısal boyutunda da kararı yargı makamları veriyor. Dolayısıyla bir mahkeme kararı. Eğer kurumlar, şirketler bunu telafi ederse bizim de ümidimiz odur. Bu mahkemelerden tekrar itiraz imkanı var, tekrar erişime açılması mümkün. Bizim arzumuz da böyle bir durumun çok gecikmeden ortaya çıkmasıdır." - "Bir mahkemenin kararını tartacak olan kamuoyu vicdanıdır" Çocuk istismarına yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaların sorulduğu Bakan Gül, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda talimatıyla bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Özellikle Adana'da yaşanan olay sonrasında bu menfur fiille ilgili daha caydırıcı önlemler alınması için çalışma yaptıklarını anlatan Gül, "Adana'daki o fiille ilgili sanığa 51 yıl ceza verildi mahkemece ve ilk celsede karar verildi. Yargı mensuplarımıza da bu konulardaki titizlikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü geç gelen adalet adalet değil. Bir mahkemenin kararını tartacak olan kamuoyu vicdanıdır. Dolayısıyla oranın tatmin edilmesi lazım." dedi. Söz konusu mahkemenin kararında "takdiri indirim" maddelerini uygulamadığına dikkati çeken Bakan Gül, şöyle devam etti: "TCK 62. maddedeki bu indirimler, mahkemelerce de uygulamada aslında bazı istisnai yanlış uygulamalar var ama dünyanın her yerinde buna benzer hükümler var. Bu konularda elbette, istismar, kadına şiddet hususunda asla bir tolerans gösterilmemesini biz de bekliyoruz. Bu Türkiye'deki yüzlerce yıllık hukuk tarihinde olan ilkeler, bunları değiştirmek Yargıtay'daki milyonlarca dosyanın tekrar gelmesi ya da farklı şeylere sebebiyet verir ama bütün ilgili hukukçuların da teslim ettiği gibi kanunlarımızda değil de biraz uygulamada bazı eksiklikler olabiliyor. Bizim de yaklaşımımız asla bir tolerans göstermemek. Kadına şiddet ve istismar konularında takdiri indirim hususunun şu sebeple veya bu sebeple indirimlerin yapılması gerçekten kamuoyunda da vicdanı yaralayan olaylar olabiliyor. "