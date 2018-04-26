Adalet Bakanı Gül canlı yayında konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "İş zora ve ciddiye binince mindere, meydana çağıranların nasıl kaçtığını tüm milletimiz gördü. Bu işler, her gün grup toplantısında ellerini masalara vurarak Cumhurbaşkanımıza meydan okumakla olmaz." dedi. Gül, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Gül, parlamenter sistemin sona erdiğini, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanacağını belirtti. TBMM'nin kararıyla 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine gidileceğini hatırlatan Gül, vatandaşların oy kullandıkları günün akşamında, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla hükümeti kimin kuracağını bileceğini ifade etti. Hükümeti vatandaşın sandıkta kuracağını söyleyen Gül, daha önceki seçim dönemlerinde Türkiye'de milletvekili transferlerinin yapıldığını, birtakım ayak oyunlarının oynandığını kaydetti. - "Milletin iradesine ipotek konuluyordu" "Abidik gubidik işler, alavere dalavere yapılıyordu. Milletin iradesine ipotek konuluyordu. Düdük çalıp 'Sen burada kalacaksın, sen şuraya geçeceksin.' talimatları veriliyordu. Şimdi talimatı millet verecek." değerlendirmesinde bulunan Gül, uyum yasalarının TBMM'de kabul edildiğine, seçimlerin yapılmasına yönelik engel bulunmadığına işaret etti.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin bir soru üzerine Gül, yaşanan olayın parlamenter sistem tarihine geçecek son "Güneş Motel" örneği olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin bu tür demokrasi ayıplarından kurtulacağını vurguladı. Bazı siyasi partilerin, "Biz gelirsek tekrar parlamenter sisteme döneceğiz." söyleminde bulunduğunun aktarılması üzerine Gül, bunun da milletin iradesini yok saymak olduğunu belirtti. Gül, milletin anayasa değişikliğine "Evet" oyu verdiğini dile getirerek, siyasetçilerin milletin kararına saygı duyması gerektiğini bildirdi. Ana muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletin kabul etmesini hazmedemediğini ifade eden Gül, milletin kabul ettiği bir şeye yönelik "Ben kabul etmiyorum" demenin, milletin iradesini hiçe saymak olduğunu kaydetti. - "Meydanlara çağıranların nasıl kaçtığını milletimiz gördü" Gül, CHP'deki cumhurbaşkanı adayı arayışlarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "İş zora ve ciddiye binince mindere, meydana çağıranların nasıl kaçtığını tüm milletimiz gördü. Bu işler, her gün grup toplantısında ellerini masalara vurarak Cumhurbaşkanımıza meydan okumakla olmaz. 'Milletin hakemliği' denilince milletten korkanların nasıl milletin sandığından, iradesinden kaçmış olduğunu herkes görmüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hadi gel meydana çıkalım' diyenlerin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmaması da bunların, milletin aklı, duygusu ve zekasıyla örtüşmeyen siyaset yaptığını göstermektedir. Bir kez daha bu görülmüştür."

Yaşanan paniğin, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun" derdinde olanların Erdoğan'la milletin arasına girilemeyeceğini görmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Gül, milletle gönül birliği yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde en güzel sonucu alacağını bildirdi. Tek dertlerinin millete hizmet olduğunu dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "24 Haziran'ı iple çekiyoruz. 25 Haziran'da, kaldığımız yerden, sistemdeki hantallık, yavaşlık, çift başlılığı sona erdirerek daha hızlı, daha istikrarlı bir Türkiye ile devam etmeyi iple çekiyoruz. Yapılacak çok önemli işler var. Yarım kalan işler var. Özgürlüğü, demokrasiyi daha da genişleteceğiz. Ekonomiyi, ekmeği büyüteceğiz. Bunun da bugüne kadar Türkiye'yi üç kat büyüten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacağına kimsenin şüphesi yok." - Cumhurbaşkanlığı için pusulada adayların isim ve fotoğrafları Oy pusulalarının nasıl olacağının sorulması üzerine Gül, örnek oy pusulasını gösterdi. Adalet Bakanı Gül, bir oy pusulasına cumhurbaşkanlığı için, partilerin bulunacağı diğer oy pusulasına da milletvekili için tercihte bulunulacağını anlattı.