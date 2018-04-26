Adalet Bakanı Gül canlı yayında konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geldiğimiz noktada 285 darbe davasından 141'i karara bağlanmıştır. Bu gerçekten önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında, yine beraat edenler de ağırlaştırılmış müebbet alanlar da var. Bunun kararını mahkemeler veriyor." dedi.
Gül, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonunun Türkiye'deki seçimlerin ertelenmesi çağrısına ilişkin bir soruya Gül, hiçbir kurumun egemenliğin kaynağı olan TBMM'nin üzerinde olmadığını belirtti.
Egemenlik hakkına halel getirecek sözde kararları kabul etmediklerini ifade eden Gül, Türkiye'nin egemen ve bağımsız devlet olduğunu, hiçbir otoritenin egemenliği kullanmaya engel olamayacağını vurguladı.
Gül, "Avrupa'daki bir meclisin, bir konseyin, kurulun, Türkiye'nin almış olduğu karara ancak saygı duymasını bekleriz. Bu konuda farklı bir kararın bizim açımızdan hiçbir geçerliliği bulunmaktadır." diye konuştu.
Türkiye'nin manda devleti olmadığına işaret eden Gül, Türkiye'nin himaye edilecek bir ülke olmadığını da dile getirdi.
Bazı ülkelerin Türkiye'deki seçimlerle ilgili propaganda yapılmasına izin vermeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine Gül, seçmenle buluşmayı engelleyen anlayışın demokratik kabul edilmeyeceğini söyledi.
- "Ana muhalefet kendi ülkesini şikayet ediyor"
AKPM'nin açıklamasının öncesinde, CHP'nin olağanüstü halin (OHAL) sürdüğü sırada seçime gidilmesini eleştirdiğinin belirtilmesi üzerine Gül, Türkiye'yi başka yerlere şikayet eden bir ana muhalefetin bulunduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:
"Kendi ülkesini şikayet eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni lekeleme, şikayet etme konusunda özel çaba gösteren bir ana muhalefetin bu ülkeye ne cumhurbaşkanı adayıyla ne parlamentodaki çabasıyla hiçbir katkısının olmayacağını ve Türkiye'yi öngörülemez birtakım risk alanlarına taşıyan yaklaşım ve tutum içerisinde olduğunu herkes görmektedir."
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunduğunun aktarılmasına karşılık Gül, Türk yargısına yürütmenin telkininin ve tavsiyesinin olamayacağını söyledi.
Gül, Türk yargısının kimseden emir ve talimat almayacağını, bu tür telkinlerin ve talimatların yargıyı bağlamayacağını vurguladı.
Yunanistan'da bulunan 8 darbeci askerin iade edilmesine yönelik kimsenin çağrıda bulunmadığına işaret eden Gül, bunun da çifte standart olduğunu dile getirdi.
- "141 dava karara bağlandı"
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalardaki son duruma dair bir soruya Gül, Türk milletinin suçluların bir an önce yargılanıp, cezasını çekmesi yönünde talebi olduğunu ifade etti.
Yargının büyük bir özveriyle yargılamaları adalet çerçevesinde gerçekleştirdiğini aktaran Gül, "Geldiğimiz noktada 285 darbe davasından 141'i karara bağlanmıştır. Bu gerçekten önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında, yine beraat edenler de ağırlaştırılmış müebbet alanlar da var. Bunun kararını mahkemeler veriyor. Mahkemeler bu konuda titizlikle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde FETÖ'den 35 bin tutuklu ve hükümlü olduğunu bildirdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir soru üzerine Gül, Türkiye'nin ABD'den Gülen hakkında 7 kez iade talebinde bulunduğunu hatırlattı.
Uluslararası sözleşmelere göre ABD'nin Gülen'i iade etmesi gerektiğini vurgulayan Gül, bu konuda herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.
Gül, süresiz nafakayla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, sorunun ve önerilerin tespitiyle ilgili bir çalışma yapıldığını anlattı.
Adalet Bakanı Gül, seçimlerde milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmek en büyük şereftir. Bu ülkenin, bu partinin bir neferi olmak en büyük şereftir. Bu şeref yeter. Makamlar, mevkiler, pozisyonlar geçici, önemli olan millet adına onurlu duruştur, milletin lideri, Tayyip Erdoğan ile omuz omuza, onun yanında, dimdik şekilde millete hizmet etme kararlılığıdır. AK Parti ile siyaset elbette devam edecek." yanıtını verdi.
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