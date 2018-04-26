Adalet Bakanı Gül canlı yayında konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geldiğimiz noktada 285 darbe davasından 141'i karara bağlanmıştır. Bu gerçekten önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında, yine beraat edenler de ağırlaştırılmış müebbet alanlar da var. Bunun kararını mahkemeler veriyor." dedi.

Gül, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonunun Türkiye'deki seçimlerin ertelenmesi çağrısına ilişkin bir soruya Gül, hiçbir kurumun egemenliğin kaynağı olan TBMM'nin üzerinde olmadığını belirtti.

Egemenlik hakkına halel getirecek sözde kararları kabul etmediklerini ifade eden Gül, Türkiye'nin egemen ve bağımsız devlet olduğunu, hiçbir otoritenin egemenliği kullanmaya engel olamayacağını vurguladı.

Gül, "Avrupa'daki bir meclisin, bir konseyin, kurulun, Türkiye'nin almış olduğu karara ancak saygı duymasını bekleriz. Bu konuda farklı bir kararın bizim açımızdan hiçbir geçerliliği bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin manda devleti olmadığına işaret eden Gül, Türkiye'nin himaye edilecek bir ülke olmadığını da dile getirdi.