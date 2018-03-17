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Adalet Bakanı Gül: "(Çiftlik Bank) Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "(Çiftlik Bank) Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir."

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