Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye'de bu dönemin adı şahlanış dönemidir" dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde milletvekili seçildiği Gaziantep'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstereceklerine dikkati çeken Gül, "Tüm 81 ilimizde 81 milyona hizmet etme anlamında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gaziantep'in evladı olarak kentimize de elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Zaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz her türlü desteği vermektedir. İnşallah bunların artarak devam etmesi ve seçim sürecinde milletimize vadettiğimiz tüm sözlerin yerine getirilmesi için de her türlü desteği vereceğiz. Gaziantep'in 8. milletvekili gibi hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Gül'e Gaziantep'e özgü sedef işlemeli rahle hediye etti.

Daha sonra partisinin il binasını ziyaret eden Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinde kendilerine oy veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.