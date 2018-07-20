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Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:55 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye'de bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Cumhurbaşkanı önderliğinde Türkiye ekonomisiyle, hukukuyla, savunma sanayi, ticareti, eğitim ve her alanda şahlanış dönemine girmiş durumdadır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye'de bu dönemin adı şahlanış dönemidir" dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde milletvekili seçildiği Gaziantep'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstereceklerine dikkati çeken Gül, "Tüm 81 ilimizde 81 milyona hizmet etme anlamında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gaziantep'in evladı olarak kentimize de elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Zaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz her türlü desteği vermektedir. İnşallah bunların artarak devam etmesi ve seçim sürecinde milletimize vadettiğimiz tüm sözlerin yerine getirilmesi için de her türlü desteği vereceğiz. Gaziantep'in 8. milletvekili gibi hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Gül'e Gaziantep'e özgü sedef işlemeli rahle hediye etti.

Daha sonra partisinin il binasını ziyaret eden Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinde kendilerine oy veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

24 Haziran akşamından itibaren Türkiye'yi ve Gaziantep'i büyütmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin şahlanış döneminde oy veren vermeyen 81 milyon vatandaşımıza nasıl hizmet edeceğiz, bunun çalışması için kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. O yüzden Türkiye'nin geleceği çok aydınlıktır. Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye'de bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Cumhurbaşkanı önderliğinde Türkiye ekonomisiyle, hukukuyla, savunma sanayi, ticareti, eğitim ve her alanda şahlanış dönemine girmiş durumdadır. Hep beraber eksikliğimizi gidererek 5 yılda milletimize en güzel hizmetleri hep beraber yapacağız. Artık ülkeyi daha fazla büyütme zamanı. Hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Türkiye'de hiç kimsenin kendisini ötekileştirilmiş hissetmeyeceği dönemi hep beraber inşallah sürdüreceğiz. Bu konuda reformlarımızı, özgürlüklerimizi genişletmeye devam edeceğiz."

7 defa uzatılan OHAL uygulamasına son verildiğini anımsatan Gül, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı önderliğinde milletin birliğiyle işgal girişimi önlenmiştir. Terörle etkin mücadele için uygulanan OHAL uygulaması sona erdi. Bu milletin başarı hikayesidir. Tüm demokrasinin başarı hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yazılan bu destan gerçekten yüzyıllar boyu bu ülkede okutulacaktır." dedi.

- "Yargıya güven anlayışını hep beraber tesis edeceğiz"

Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan konularla ilgili TBMM'de kanun teklifinin komisyonda kabul edildiğini ifade eden Gül, Türkiye'nin terörle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdüğünü ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

Herkesin özgür ve güvende hissedeceği adaleti hep beraber tesis edeceklerini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Güven veren adalet bu beş yılda bizim 81 milyon vatandaşımıza önemli bir vaadimizdir. Adliyeye yolu düşsün düşmesin, mahkemeye yolu düşsün düşmesin, beni orada yargılayacak adil hakimler, savcılar vardır düşüncesini, yargıya güven anlayışını hep beraber tesis edeceğiz. Bu konuda çok önemli mesafeler elde ettik. Özellikle FETÖ'cü savcı ve hakimleri yargıdan ayıklayarak çok önemli mesafe katettik. Bu süreçte de eğitim ve teftişle birlikte hakim ve savcılarımızın tecrübe paylaşımını artıracağız. Eğitimle beraber daha hızlı etkin bir yargılama ve adalet duygusunu hep beraber tesis edeceğiz. Asla hükümet olarak yargı makamı değiliz. Bir kişinin suçlu ya da suçsuz olduğuna biz hükümet ya da bakanlar karar verici değiliz. Hakkımız da yetkimiz de yok. Bu konuda kararı bağımsız, tarafsız Türk yargısı vermektedir. Bizim kararımız bu konudaki teknik ve eğitime dair hususlarda gereken desteği vermektedir. Bu konuda da her türlü desteği önümüzdeki dönemde de vereceğiz."

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