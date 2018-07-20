Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye'de bu dönemin adı şahlanış dönemidir" dedi. Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde milletvekili seçildiği Gaziantep'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstereceklerine dikkati çeken Gül, "Tüm 81 ilimizde 81 milyona hizmet etme anlamında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gaziantep'in evladı olarak kentimize de elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Zaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz her türlü desteği vermektedir. İnşallah bunların artarak devam etmesi ve seçim sürecinde milletimize vadettiğimiz tüm sözlerin yerine getirilmesi için de her türlü desteği vereceğiz. Gaziantep'in 8. milletvekili gibi hep beraber çalışacağız." diye konuştu. Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Gül'e Gaziantep'e özgü sedef işlemeli rahle hediye etti. Daha sonra partisinin il binasını ziyaret eden Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinde kendilerine oy veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

24 Haziran akşamından itibaren Türkiye'yi ve Gaziantep'i büyütmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti: "Türkiye'nin şahlanış döneminde oy veren vermeyen 81 milyon vatandaşımıza nasıl hizmet edeceğiz, bunun çalışması için kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. O yüzden Türkiye'nin geleceği çok aydınlıktır. Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye'de bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Cumhurbaşkanı önderliğinde Türkiye ekonomisiyle, hukukuyla, savunma sanayi, ticareti, eğitim ve her alanda şahlanış dönemine girmiş durumdadır. Hep beraber eksikliğimizi gidererek 5 yılda milletimize en güzel hizmetleri hep beraber yapacağız. Artık ülkeyi daha fazla büyütme zamanı. Hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Türkiye'de hiç kimsenin kendisini ötekileştirilmiş hissetmeyeceği dönemi hep beraber inşallah sürdüreceğiz. Bu konuda reformlarımızı, özgürlüklerimizi genişletmeye devam edeceğiz." 7 defa uzatılan OHAL uygulamasına son verildiğini anımsatan Gül, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı önderliğinde milletin birliğiyle işgal girişimi önlenmiştir. Terörle etkin mücadele için uygulanan OHAL uygulaması sona erdi. Bu milletin başarı hikayesidir. Tüm demokrasinin başarı hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yazılan bu destan gerçekten yüzyıllar boyu bu ülkede okutulacaktır." dedi.