HABER

Adalet Bakanı Gül: "Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak."


PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?
Diyarbakır’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü varDiyarbakır’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.